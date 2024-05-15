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АЛФАВИТ® ДИАБЕТ таблетки, №60 - Днепр (Днепропетровск) (464845) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
284,56
Экономия: -40,24 грн
244,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
277,87
Экономия: -33,39 грн
244,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
257,71
Экономия: -37,13 грн
220,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
269,92
Экономия: -49,14 грн
220,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
284,99
Экономия: -40,47 грн
244,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
199,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
227,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
250,43
Экономия: -29,64 грн
220,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
227,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
263,35
Экономия: -41,14 грн
222,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
227,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
255,42
Экономия: -34,84 грн
220,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
227,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
227,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
227,30 грн