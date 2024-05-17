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NOW FOODS ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ЛЕЦИТИН капсулы мягкие 1200 мг, №30 - Одесса (875619) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (3)
356,90
Экономия: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
332,00 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
281,50 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
281,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
325,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
263,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
302,41
Экономия: -65,10 грн
237,31 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
332,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
251,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
281,75
Экономия: -44,83 грн
236,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
279,21 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
276,30 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
283,80
Экономия: -21,74 грн
262,06 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
263,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
296,24
Экономия: -59,32 грн
236,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
296,42
Экономия: -34,62 грн
261,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
263,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
272,90
Экономия: -35,72 грн
237,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (2)
265,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
256,41 грн