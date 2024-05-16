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D'OLIVA ГЕЛЬ ПОД ГЛАЗА 15 мл - Киев (99265) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
270,00
Экономия: -21,60 грн
248,40 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
335,50
Экономия: -81,44 грн
254,06 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (2)
314,46
Экономия: -0,35 грн
314,11 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
384,83
Экономия: -3,90 грн
380,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:15
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
351,35
Экономия: -6,60 грн
344,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
379,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
349,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
381,87
Экономия: -0,85 грн
381,02 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
326,00
Экономия: -9,78 грн
316,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (3)
317,99 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
304,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (2)
287,07 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
317,75
Экономия: -0,35 грн
317,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
322,73
Экономия: -0,58 грн
322,15 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
302,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
315,20 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (2)
153,60 грн
Витамин
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Открыто Круглосуточно
Киев, просп. Соборности, 5
Всего: упаковка (1)
153,60 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Европейского Союза, 3-А
Всего: упаковка (1)
330,60 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (1)
326,70 грн