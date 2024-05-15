К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гора, ул. Центральная, 20-А Всего: упаковка (1) 324,16 Экономия: -3,28 грн 320,88 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 243 Всего: упаковка (1) 314,58 Экономия: -1,66 грн 312,92 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3 Всего: упаковка (1) 322,69 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А Всего: упаковка (1) 317,21 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 6 Всего: упаковка (1) 299,82 Экономия: -0,48 грн 299,34 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д Всего: упаковка (2) 285,88 Экономия: -0,19 грн 285,69 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (1) 326,00 Экономия: -9,78 грн 316,22 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Малышко Андрея, 3 Всего: упаковка (1) 350,88 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 13 Всего: упаковка (1) 383,84 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В Всего: упаковка (1) 350,76 Экономия: -6,34 грн 344,42 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Закревского Николая, 21 Всего: упаковка (1) 385,91 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Радужная, 25 Всего: упаковка (2) 316,64 Экономия: -1,03 грн 315,61 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 5 Всего: упаковка (2) 378,08 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Лаврская, 8 Всего: упаковка (1) 335,50 Экономия: -81,44 грн 254,06 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется через 15 мин График работы Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146 Всего: упаковка (1) 270,00 Экономия: -21,60 грн 248,40 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Берестейский, 100-А Всего: упаковка (3) 318,24 Экономия: -2,34 грн 315,90 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Фастов, ул. Соборная, 18 Всего: упаковка (2) 317,31 Экономия: -0,93 грн 316,38 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Сквира, ул. Соборная, 19 Всего: упаковка (1) 347,87 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А Всего: упаковка (1) 317,64 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 15 мин График работы Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 126-Б Всего: упаковка (1) 381,46 Экономия: -1,63 грн 379,83 грн Забронировать