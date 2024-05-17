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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИНЦены в аптеках

L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №80 - Запорожье (75960) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки (20)
120,22
Экономия: -15,52 грн
104,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
120,00
Экономия: -23,20 грн
96,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -15,81 грн
94,69 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: таблетки (50)
102,42
Экономия: -5,22 грн
97,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: таблетки (50)
121,37
Экономия: -18,01 грн
103,36 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: таблетки (50)
105,99
Экономия: -11,30 грн
94,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: таблетки (30)
107,72
Экономия: -8,47 грн
99,25 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
120,00
Экономия: -23,20 грн
96,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -11,30 грн
94,69 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
128,00
Экономия: -31,20 грн
96,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (2)
120,00
Экономия: -23,20 грн
96,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
112,50
Экономия: -17,81 грн
94,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: таблетки (60)
100,15
Экономия: -6,02 грн
94,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (1)
109,67
Экономия: -6,47 грн
103,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (2)
116,04
Экономия: -10,76 грн
105,28 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
128,00
Экономия: -31,20 грн
96,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
120,00
Экономия: -23,20 грн
96,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (1)
107,50
Экономия: -12,81 грн
94,69 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (2)
120,00
Экономия: -23,20 грн
96,80 грн
Аптека24
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Открыто Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
112,80 грн