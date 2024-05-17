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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИНЦены в аптеках

L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №80 - Одесса (75960) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1), таблетки (5)
103,82
Экономия: -3,02 грн
100,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
112,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (2)
102,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
140,75
Экономия: -22,56 грн
118,19 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
105,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
117,90
Экономия: -14,85 грн
103,05 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1), таблетки (7)
109,36
Экономия: -8,22 грн
101,14 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
100,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
113,99
Экономия: -19,30 грн
94,69 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
100,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
127,33
Экономия: -3,73 грн
123,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (4)
111,10
Экономия: -32,70 грн
78,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
112,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (2)
100,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
103,75
Экономия: -5,35 грн
98,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
128,99
Экономия: -7,79 грн
121,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
108,85
Экономия: -9,40 грн
99,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -15,81 грн
94,69 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
100,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: таблетки (60)
119,39
Экономия: -20,25 грн
99,14 грн