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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИНЦены в аптеках

L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №80 - Киев (75960) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
125,99
Экономия: -31,30 грн
94,69 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2), таблетки (7)
126,90
Экономия: -47,00 грн
79,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
126,90
Экономия: -47,00 грн
79,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (3)
126,90
Экономия: -47,00 грн
79,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
131,95
Экономия: -3,96 грн
127,99 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
126,75
Экономия: -3,80 грн
122,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
114,50
Экономия: -19,81 грн
94,69 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (5)
105,00
Экономия: -8,40 грн
96,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
128,40
Экономия: -3,85 грн
124,55 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
127,30
Экономия: -3,82 грн
123,48 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (3)
126,90
Экономия: -47,00 грн
79,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
129,65
Экономия: -3,89 грн
125,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2)
125,50
Экономия: -30,81 грн
94,69 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
117,36
Экономия: -14,78 грн
102,58 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (3)
126,90
Экономия: -47,00 грн
79,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (4)
126,90
Экономия: -47,00 грн
79,90 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (5)
108,31 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (1)
126,75
Экономия: -3,80 грн
122,95 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (1)
125,80
Экономия: -3,77 грн
122,03 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (2)
111,10
Экономия: -32,70 грн
78,40 грн