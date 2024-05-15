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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИНЦены в аптеках

L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №80 - Днепр (Днепропетровск) (75960) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
107,99
Экономия: -13,30 грн
94,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
111,02
Экономия: -12,75 грн
98,27 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
112,13
Экономия: -12,95 грн
99,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
110,99
Экономия: -16,30 грн
94,69 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), таблетки (6)
107,20
Экономия: -28,80 грн
78,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
105,39
Экономия: -6,24 грн
99,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: таблетки (50)
109,50
Экономия: -14,81 грн
94,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (4)
108,99
Экономия: -14,30 грн
94,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
116,50
Экономия: -21,81 грн
94,69 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: таблетки (40)
105,99
Экономия: -11,30 грн
94,69 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: таблетки (3)
110,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (3)
100,10
Экономия: -21,70 грн
78,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (2)
101,80
Экономия: -23,40 грн
78,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
110,86
Экономия: -11,64 грн
99,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
114,50
Экономия: -19,81 грн
94,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (64)
102,68
Экономия: -5,60 грн
97,08 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
112,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
106,55
Экономия: -9,52 грн
97,03 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (5)
112,90
Экономия: -34,50 грн
78,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (2)
129,99
Экономия: -35,30 грн
94,69 грн