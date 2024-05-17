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L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №40 - Одесса (75959) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Мелисса
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
56,00 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
60,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (3)
57,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
50,94
Экономия: -3,27 грн
47,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
58,50
Экономия: -8,89 грн
49,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: упаковка (1)
55,98
Экономия: -7,90 грн
48,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (2)
66,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (3)
60,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/1
Всего: упаковка (2)
52,37
Экономия: -4,56 грн
47,81 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, просп. Добровольского, 139-Б
Всего: упаковка (1)
59,53
Экономия: -12,37 грн
47,16 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (2)
60,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
60,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (3)
55,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 26 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (2)
54,06
Экономия: -5,91 грн
48,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 56 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 26 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
57,86
Экономия: -8,25 грн
49,61 грн