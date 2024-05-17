L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №40 - Одесса (75959) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 14 аптеках
Мелисса
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Одесса, ул. Косвенная, 10-А
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Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
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Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
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Одесса, ул. Филатова Академика, 86
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Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
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Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
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Одесса, ул. Королева Академика, 98
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Одесса, ул. Королева Академика, 114
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Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/1
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Одесса, просп. Добровольского, 139-Б
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Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
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Южное, ул. Химиков, 27-Г
Мед-сервис
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Николаев, просп. Богоявленский, 340
Аптека копейка
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Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
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Николаев, просп. Центральный, 23/5
Аптека копейка
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