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L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №40 - Киев (75959) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
62,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
62,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
64,00 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
57,77 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
57,77 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (2)
56,67 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
55,02 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (1)
56,67 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Всего: упаковка (1)
57,77 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (3)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
55,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 15 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
53,07
Экономия: -5,01 грн
48,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
55,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (4)
62,88 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
59,48
Экономия: -7,49 грн
51,99 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
56,67 грн