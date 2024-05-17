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L-КАРНИТИН СИРОП сироп 100 мл, №1 - Запорожье (73675) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
97,61 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
102,74 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
102,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
103,23
Экономия: -5,01 грн
98,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
108,45
Экономия: -9,80 грн
98,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
110,90
Экономия: -12,56 грн
98,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
85,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
Всего: упаковка (1)
102,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
111,48
Экономия: -6,75 грн
104,73 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
118,00
Экономия: -26,00 грн
92,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (1)
83,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
84,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
97,98 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -18,00 грн
92,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1)
85,08 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
110,62
Экономия: -13,22 грн
97,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (2)
85,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
97,42 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
111,75
Экономия: -14,51 грн
97,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
101,56 грн