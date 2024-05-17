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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИН СИРОПЦены в аптеках

L-КАРНИТИН СИРОП сироп 100 мл, №1 - Одесса (73675) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
85,01 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
97,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
91,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
85,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
84,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
85,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
85,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
84,88 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
93,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (2)
97,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
91,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
Всего: упаковка (1)
91,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
100,22
Экономия: -9,24 грн
90,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (1)
85,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (2)
96,60 грн