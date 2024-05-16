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L-КАРНИТИН СИРОП сироп 100 мл, №1 - Львов (73675) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
105,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
91,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
84,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
91,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
85,01 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
101,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (3)
85,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
85,37 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (2)
105,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Чукарина, 1
Всего: упаковка (1)
98,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
84,24 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 107
Всего: упаковка (1)
105,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Стрыйская, 103
Всего: упаковка (1)
105,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 34 мин
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
116,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 92
Всего: упаковка (1)
91,08 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (3)
112,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
129,50 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
104,21 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
110,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Золочев, ул. Мазепы, 2
Всего: упаковка (1)
84,10 грн