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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИН СИРОПЦены в аптеках

L-КАРНИТИН СИРОП сироп 100 мл, №1 - Киев (73675) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
103,11 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
91,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (9)
104,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
85,01 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
104,35
Экономия: -3,80 грн
100,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
104,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (3)
122,00
Экономия: -29,27 грн
92,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
97,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
96,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
84,95 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
91,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (1)
91,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
85,01 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
114,95
Экономия: -3,45 грн
111,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
84,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
105,04 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
108,42
Экономия: -13,66 грн
94,76 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (1)
120,50
Экономия: -29,04 грн
91,46 грн