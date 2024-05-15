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L-КАРНИТИН СИРОП сироп 100 мл, №1 - Харьков (73675) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
102,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
101,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
98,30 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
102,57 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
105,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
101,16 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
101,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
85,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
101,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
105,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
113,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Одесская, 182
Всего: упаковка (2)
109,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
85,08 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
107,04
Экономия: -13,44 грн
93,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Саперная, 32
Всего: упаковка (1)
101,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 9
Всего: упаковка (2)
105,03 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
102,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (2)
85,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Жасминовый, 9
Всего: упаковка (2)
105,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (6)
102,92 грн