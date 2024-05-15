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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИН СИРОПЦены в аптеках

L-КАРНИТИН СИРОП сироп 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (73675) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
98,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
102,39
Экономия: -5,24 грн
97,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
85,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
103,68 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
95,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
101,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (1)
102,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (2)
101,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
108,48
Экономия: -11,24 грн
97,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1)
107,91
Экономия: -10,95 грн
96,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
89,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41
Всего: упаковка (1)
101,70 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
Всего: упаковка (1)
67,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
91,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
Всего: упаковка (1)
85,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (2)
95,70 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
95,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (2)
85,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
97,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
Всего: упаковка (1)
102,55 грн