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L-КАРНИТИН К & ЗДОРОВЬЕ таблетки 250 мг, №60 - Одесса (646890) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (3)
89,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
92,70
Экономия: -4,41 грн
88,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
146,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
107,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
146,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
86,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
146,10 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
146,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
146,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
146,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
146,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
146,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
89,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
94,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
146,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
146,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
82,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
146,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
146,10 грн