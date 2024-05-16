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L-КАРНИТИН К & ЗДОРОВЬЕ таблетки 250 мг, №60 - Львов (646890) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
110,88
Экономия: -16,20 грн
94,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
89,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
146,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
146,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
114,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: таблетки (4)
84,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
146,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
146,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
146,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
146,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
146,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
286,99
Экономия: -159,63 грн
127,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
146,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
300,99
Экономия: -173,63 грн
127,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
88,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -127,63 грн
127,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
146,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
146,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
146,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (60)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
146,10 грн