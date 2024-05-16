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L-КАРНИТИН К & ЗДОРОВЬЕ таблетки 250 мг, №60 - Киев (646890) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
140,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
83,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
140,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
81,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 15 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
140,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
140,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
265,99
Экономия: -147,67 грн
118,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
83,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
81,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
140,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
140,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
140,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
81,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
81,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 15 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
140,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
140,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
140,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
140,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
87,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 45 мин
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (1)
101,32 грн