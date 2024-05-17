Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИН 500 мгЦены в аптеках

L-КАРНИТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Запорожье (229707) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
804,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
844,98
Экономия: -98,48 грн
746,50 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
766,36 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
842,81
Экономия: -53,20 грн
789,61 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
729,87 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
725,23 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
732,42 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (1)
1063,50
Экономия: -274,50 грн
789,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
966,29
Экономия: -93,55 грн
872,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
Всего: упаковка (1)
908,64
Экономия: -97,57 грн
811,07 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
817,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 120
Всего: упаковка (1)
890,25
Экономия: -126,86 грн
763,39 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
846,00
Экономия: -100,40 грн
745,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
860,25
Экономия: -75,43 грн
784,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
908,36
Экономия: -95,76 грн
812,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
876,43
Экономия: -68,80 грн
807,63 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
750,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
876,22
Экономия: -129,38 грн
746,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (1)
901,41
Экономия: -128,58 грн
772,83 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
885,57 грн