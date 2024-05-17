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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИН 500 мгЦены в аптеках

L-КАРНИТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Одесса (229707) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
900,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
765,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
712,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
807,56
Экономия: -56,21 грн
751,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
748,48 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
847,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
786,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
783,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
862,81
Экономия: -118,32 грн
744,49 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
909,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
795,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
927,52 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
778,10 грн
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (2)
890,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
Всего: упаковка (1)
813,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
811,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (2)
771,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
822,87 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
886,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
720,23 грн