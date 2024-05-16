L-КАРНИТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Львов (229707) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 16 аптеках
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
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Львов, ул. Галицкая, 19
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Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Мед-сервис
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Львов, ул. Городоцкая, 141/143
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Львов, ул. Зеленая, 1
1 социальна аптека
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Львов, ул. Стрыйская, 1
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Лычаковская, 71
Біла ромашка
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
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Львов, ул. Княгини Ольги, 65
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Львов, ул. Мазепы, 12
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Львов, ул. Широкая, 70-В
Бажаемо здоровья
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Львов, просп. Красной Калины, 64
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Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Бажаемо здоровья
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Жолква, ул. Львовская, 28
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Николаев, ул. Шептицкого, 24
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Золочев, ул. Шашкевича, 8