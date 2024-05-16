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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИН 500 мгЦены в аптеках

L-КАРНИТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Львов (229707) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
812,07 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
1058,10
Экономия: -269,10 грн
789,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
757,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
757,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
757,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
829,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
899,56
Экономия: -85,26 грн
814,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
1039,30
Экономия: -213,80 грн
825,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
761,92 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
828,40
Экономия: -24,85 грн
803,55 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
1063,50
Экономия: -274,50 грн
789,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
773,80
Экономия: -37,17 грн
736,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
800,60
Экономия: -63,04 грн
737,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
791,44 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
898,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
781,99
Экономия: -54,09 грн
727,90 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (2)
1054,90
Экономия: -265,90 грн
789,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
737,89 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
824,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
637,87
Экономия: -23,17 грн
614,70 грн