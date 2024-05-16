L-КАРНИТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Киев (229707) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 62 аптеках
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Фармация
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Біла ромашка
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Киев, пл. Спортивная, 1-А
Виталюкс
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Аптека низких цен
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Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Фармация
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Киев, ул. Лаврская, 8
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Аптека копейка
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Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
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Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Фармация
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Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Біла ромашка
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Киев, ул. Филатова Академика, 7
Мед-сервис
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Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Загоровская, 4
Мед-сервис
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Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Иорданская, 6
Аптека tas
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Киев, перек. Джохара Дудаева / Лондонская, 1/7
Аптека tas
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Киев, ул. Саперно-Слободская, 10