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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИН 500 мгЦены в аптеках

L-КАРНИТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Киев (229707) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
840,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
1024,99
Экономия: -218,33 грн
806,66 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
1115,00
Экономия: -270,20 грн
844,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
828,40
Экономия: -24,85 грн
803,55 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
812,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
957,42
Экономия: -151,73 грн
805,69 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
1084,00
Экономия: -263,24 грн
820,76 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
837,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
866,94
Экономия: -88,35 грн
778,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
Всего: упаковка (1)
824,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
791,41 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (1)
1262,00
Экономия: -306,41 грн
955,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (1)
748,49 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (1)
886,45
Экономия: -26,59 грн
859,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
767,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
736,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
787,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Иорданская, 6
Всего: упаковка (1)
737,89 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, перек. Джохара Дудаева / Лондонская, 1/7
Всего: упаковка (1)
825,28 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
Всего: упаковка (1)
820,83 грн