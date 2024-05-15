L-КАРНИТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Харьков (229707) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Сумская, 41/2
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Харьков, пл. Свободы, 8
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
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Харьков, просп. Победы, 65-Г
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Харьков, просп. Победы, 73-В
Класна аптека
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Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Класна аптека
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, просп. Байрона, 136/8
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Класна аптека
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Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
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Чугуев, ул. Музейная, 9
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Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
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Первомайский, м-н 1/2, 48
Экономная аптека
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Машевка, ул. Независимости, 123
Мед-сервис
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Мед-сервис
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Полтава, ул. Европейская, 60-А
Мед-сервис
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Полтава, ул. Европейская, 104
Аптека копейка
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Павлоград, ул. Центральная, 27-А
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Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Аптека копейка
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Павлоград, ул. Соборная, 97-А
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Павлоград, ул. Шевченко, 67
Аптека копейка
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Павлоград, ул. Центральная, 59