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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИН 500 мгЦены в аптеках

L-КАРНИТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Харьков (229707) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
939,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
957,33 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
863,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
881,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
848,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
932,94
Экономия: -109,11 грн
823,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
735,28 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
838,50 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
793,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
749,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
835,48
Экономия: -75,88 грн
759,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
740,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
803,60 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (1)
733,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
670,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
642,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
860,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (1)
818,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
902,42
Экономия: -113,98 грн
788,44 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 37 мин
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
797,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (1)
902,85
Экономия: -110,34 грн
792,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (1)
742,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
863,75
Экономия: -71,54 грн
792,21 грн