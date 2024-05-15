L-КАРНИТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (229707) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Днепр, тупик Запорожский, 5
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Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
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Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
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Днепр, бульв. Славы, 6
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Днепр, просп. Героев, 23-Д
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Днепр, ул. Калиновая, 14
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Днепр, просп. Героев, 45-Д
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Каменское, просп. Конституции, 19-Д
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Каменское, просп. Свободы, 55
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Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
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Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
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Запорожье, ул. Звенигородская, 1
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Запорожье, ул. Зестафонская, 22
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Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А