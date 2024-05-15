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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИН 500 мгЦены в аптеках

L-КАРНИТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (229707) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
880,50
Экономия: -131,99 грн
748,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
823,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
808,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
857,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Запорожское, 28-П
Всего: упаковка (1)
912,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (3)
820,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
909,57
Экономия: -109,26 грн
800,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
777,06 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
753,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (1)
855,33
Экономия: -111,14 грн
744,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (1)
944,99
Экономия: -138,33 грн
806,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
920,90
Экономия: -96,16 грн
824,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 45-Д
Всего: упаковка (1)
804,35 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
822,70
Экономия: -81,91 грн
740,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
Всего: упаковка (1)
744,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (3)
867,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
818,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
799,23
Экономия: -61,67 грн
737,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
885,57 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
Всего: упаковка (1)
782,53 грн