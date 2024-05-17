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L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №80 - Запорожье (224874) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
95,00
Экономия: -13,57 грн
81,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -21,96 грн
81,54 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -16,45 грн
81,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки (10)
86,85
Экономия: -5,48 грн
81,37 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
84,30
Экономия: -4,30 грн
80,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
84,56 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
96,00
Экономия: -19,20 грн
76,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
88,04
Экономия: -6,63 грн
81,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
89,92
Экономия: -5,79 грн
84,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
86,01
Экономия: -3,61 грн
82,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
85,98
Экономия: -4,63 грн
81,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (5)
103,50
Экономия: -21,96 грн
81,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (3)
95,86
Экономия: -11,73 грн
84,13 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -27,20 грн
76,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
83,77
Экономия: -3,77 грн
80,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
87,90
Экономия: -6,54 грн
81,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (3)
83,93
Экономия: -3,93 грн
80,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (3)
92,50
Экономия: -10,96 грн
81,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (3)
85,56
Экономия: -4,36 грн
81,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
89,77
Экономия: -3,77 грн
86,00 грн