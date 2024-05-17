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L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №80 - Одесса (224874) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
82,40
Экономия: -2,40 грн
80,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
94,96
Экономия: -13,17 грн
81,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
113,50
Экономия: -31,96 грн
81,54 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (3)
95,86
Экономия: -12,07 грн
83,79 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
86,64
Экономия: -4,84 грн
81,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4)
102,50
Экономия: -20,96 грн
81,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
89,16
Экономия: -10,73 грн
78,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
84,89
Экономия: -2,49 грн
82,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
88,92
Экономия: -5,92 грн
83,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (4)
84,35
Экономия: -4,35 грн
80,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
98,99
Экономия: -17,45 грн
81,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: таблетки (70)
86,42
Экономия: -5,22 грн
81,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (4)
94,50
Экономия: -12,96 грн
81,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (4)
102,50
Экономия: -20,96 грн
81,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
88,98
Экономия: -5,38 грн
83,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
89,68
Экономия: -7,85 грн
81,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (5)
90,91
Экономия: -9,08 грн
81,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -31,96 грн
81,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (3)
99,50
Экономия: -17,96 грн
81,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (2)
99,99
Экономия: -18,45 грн
81,54 грн