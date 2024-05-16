Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИНЦены в аптеках

L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №80 - Львов (224874) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
88,34 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
86,28
Экономия: -7,31 грн
78,97 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
95,99
Экономия: -14,42 грн
81,57 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
109,99
Экономия: -28,42 грн
81,57 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
92,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (5), таблетки (4)
83,40
Экономия: -4,42 грн
78,98 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
92,30 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
94,50
Экономия: -12,93 грн
81,57 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
124,50
Экономия: -42,93 грн
81,57 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
97,50
Экономия: -15,93 грн
81,57 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
105,99
Экономия: -24,42 грн
81,57 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (4)
112,99
Экономия: -31,42 грн
81,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (5)
86,79
Экономия: -8,37 грн
78,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
85,50
Экономия: -6,46 грн
79,04 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
92,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
122,99
Экономия: -41,42 грн
81,57 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
109,99
Экономия: -28,42 грн
81,57 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -28,93 грн
81,57 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
87,50
Экономия: -5,93 грн
81,57 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: таблетки (20)
92,30 грн