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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИНЦены в аптеках

L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №80 - Киев (224874) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: таблетки (50)
106,99
Экономия: -25,47 грн
81,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (18)
116,99
Экономия: -35,47 грн
81,52 грн
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
95,49
Экономия: -13,98 грн
81,51 грн
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Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
99,99
Экономия: -18,47 грн
81,52 грн
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
90,18
Экономия: -4,18 грн
86,00 грн
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (4)
102,50
Экономия: -20,98 грн
81,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (4)
104,99
Экономия: -23,42 грн
81,57 грн
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
92,06
Экономия: -4,86 грн
87,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2), таблетки (4)
90,26
Экономия: -6,53 грн
83,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: таблетки (30)
89,20
Экономия: -5,60 грн
83,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (11)
108,99
Экономия: -27,47 грн
81,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1), таблетки (7)
88,67
Экономия: -6,83 грн
81,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (2)
116,99
Экономия: -35,47 грн
81,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (2)
104,99
Экономия: -23,47 грн
81,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (3)
100,50
Экономия: -18,98 грн
81,52 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
90,00
Экономия: -7,20 грн
82,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2), таблетки (5)
96,54
Экономия: -6,14 грн
90,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (4)
102,50
Экономия: -20,98 грн
81,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -21,47 грн
81,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: таблетки (70)
89,09
Экономия: -6,62 грн
82,47 грн