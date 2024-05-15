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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИНЦены в аптеках

L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №80 - Харьков (224874) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
83,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
89,31
Экономия: -8,88 грн
80,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4), таблетки (5)
88,01
Экономия: -6,68 грн
81,33 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
89,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2), таблетки (6)
86,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (15)
88,69
Экономия: -6,22 грн
82,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (7), таблетки (4)
92,15
Экономия: -11,42 грн
80,73 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: таблетки (1)
85,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: таблетки (2)
86,24 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (5)
85,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (2)
133,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
95,50
Экономия: -13,98 грн
81,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
88,96 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
88,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (5)
95,31
Экономия: -12,84 грн
82,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
91,37
Экономия: -13,59 грн
77,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (1)
113,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
Всего: упаковка (2)
113,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
84,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
87,90
Экономия: -9,29 грн
78,61 грн