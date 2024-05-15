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L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №80 - Днепр (Днепропетровск) (224874) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (10)
89,25
Экономия: -6,78 грн
82,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
90,24
Экономия: -7,77 грн
82,47 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
98,99
Экономия: -17,47 грн
81,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
88,22
Экономия: -8,01 грн
80,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
91,50
Экономия: -11,29 грн
80,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
90,64
Экономия: -10,43 грн
80,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
87,95
Экономия: -4,35 грн
83,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
87,48
Экономия: -3,88 грн
83,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
89,08
Экономия: -5,48 грн
83,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
85,75
Экономия: -3,35 грн
82,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
91,83
Экономия: -4,63 грн
87,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
85,25
Экономия: -3,85 грн
81,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (4)
92,73
Экономия: -11,33 грн
81,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
85,92
Экономия: -10,62 грн
75,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
87,41
Экономия: -8,59 грн
78,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (5)
95,50
Экономия: -13,98 грн
81,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
84,93
Экономия: -3,73 грн
81,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (5)
82,78
Экономия: -7,48 грн
75,30 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (4)
95,50
Экономия: -13,98 грн
81,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
80,00 грн