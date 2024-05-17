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L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №40 - Одесса (224873) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
41,82
Экономия: -2,15 грн
39,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
50,00
Экономия: -8,54 грн
41,46 грн
Аптека нежных цен
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Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
45,85
Экономия: -4,39 грн
41,46 грн
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Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
44,92
Экономия: -3,63 грн
41,29 грн
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Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
42,81
Экономия: -3,14 грн
39,67 грн
Аптека шар@
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Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
45,63
Экономия: -4,17 грн
41,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
48,18
Экономия: -6,70 грн
41,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
45,20
Экономия: -3,53 грн
41,67 грн
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (2)
45,56
Экономия: -4,27 грн
41,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
48,94
Экономия: -9,55 грн
39,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
51,32
Экономия: -2,32 грн
49,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
45,58
Экономия: -4,31 грн
41,27 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
45,66
Экономия: -4,20 грн
41,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, просп. Добровольского, 63-А
Всего: упаковка (1)
44,97
Экономия: -4,81 грн
40,16 грн
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
45,80
Экономия: -4,69 грн
41,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Паустовского, 6
Всего: упаковка (1)
43,26
Экономия: -3,88 грн
39,38 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (9), таблетки (2)
46,65
Экономия: -7,33 грн
39,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
46,25
Экономия: -4,98 грн
41,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 27 мин
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (1)
50,26
Экономия: -8,80 грн
41,46 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается через 27 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (1)
47,05
Экономия: -5,57 грн
41,48 грн