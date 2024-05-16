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L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №40 - Львов (224873) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
53,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
45,41
Экономия: -4,12 грн
41,29 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -0,05 грн
52,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
47,82
Экономия: -6,62 грн
41,20 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (1)
50,68
Экономия: -0,66 грн
50,02 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Винники, ул. Галицкая, 23
Всего: упаковка (1)
55,61
Экономия: -7,31 грн
48,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
54,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (2)
53,24
Экономия: -0,45 грн
52,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 93/1
Всего: упаковка (1)
49,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
49,44
Экономия: -0,08 грн
49,36 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
55,24
Экономия: -0,64 грн
54,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Радивилов, ул. Четвертного, 5-Я
Всего: упаковка (2)
54,96 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Калуш, ул. Сивецкая, 1
Всего: упаковка (1)
53,79
Экономия: -0,37 грн
53,42 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Калуш, ул. Звонарская, 15-А
Всего: упаковка (1)
51,36
Экономия: -0,25 грн
51,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
Всего: таблетки (30)
50,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 11-А
Всего: упаковка (3)
53,62 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 34 мин
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (10)
51,75
Экономия: -0,15 грн
51,60 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, м-н 15-й, 15
Всего: упаковка (1)
51,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Турка, пл. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
51,71
Экономия: -0,43 грн
51,28 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 6
Всего: упаковка (1)
54,96
Экономия: -0,35 грн
54,61 грн