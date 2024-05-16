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L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №40 - Киев (224873) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
50,28
Экономия: -8,82 грн
41,46 грн
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
47,59
Экономия: -6,11 грн
41,48 грн
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
49,38
Экономия: -7,92 грн
41,46 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
49,88 грн
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Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
49,45
Экономия: -7,99 грн
41,46 грн
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (3)
55,96
Экономия: -7,54 грн
48,42 грн
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
49,24
Экономия: -7,78 грн
41,46 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (2)
59,33
Экономия: -7,48 грн
51,85 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
58,84
Экономия: -8,24 грн
50,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (2)
56,40
Экономия: -7,44 грн
48,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
Всего: упаковка (2)
45,77
Экономия: -4,48 грн
41,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 15
Всего: упаковка (1)
57,52
Экономия: -9,10 грн
48,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Кирилловская, 166
Всего: упаковка (2)
55,49
Экономия: -5,89 грн
49,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
60,02
Экономия: -7,57 грн
52,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (1)
47,23
Экономия: -5,93 грн
41,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 21
Всего: упаковка (1)
49,36
Экономия: -7,90 грн
41,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (1)
49,09
Экономия: -7,77 грн
41,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
Всего: упаковка (1)
46,17
Экономия: -4,71 грн
41,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3/4
Всего: упаковка (1)
50,71
Экономия: -9,25 грн
41,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (2)
50,53
Экономия: -9,07 грн
41,46 грн