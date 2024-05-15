L-КАРНИТИН таблетки 0,25 г, №40 - Днепр (Днепропетровск) (224873) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Днепр, просп. Героев, 3
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Днепр, ул. Калиновая, 1
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
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Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Народная аптека
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Аптека низких цен
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Всего: таблетки (30)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
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Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5