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L-КАРНИТИН капсулы 100 мг, №50 - Запорожье (106234) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
120,00
Экономия: -22,00 грн
98,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
125,00
Экономия: -27,00 грн
98,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
Всего: капсулы (30)
106,15
Экономия: -16,55 грн
89,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (1)
120,00
Экономия: -22,00 грн
98,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (1)
100,62
Экономия: -5,62 грн
95,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
120,00
Экономия: -22,00 грн
98,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: капсулы (10)
120,00
Экономия: -22,00 грн
98,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (1)
107,02
Экономия: -8,46 грн
98,56 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
Всего: упаковка (1)
118,50
Экономия: -32,29 грн
86,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: капсулы (20)
113,50
Экономия: -27,29 грн
86,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
95,91
Экономия: -2,91 грн
93,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
102,93
Экономия: -4,18 грн
98,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
93,49
Экономия: -5,49 грн
88,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: капсулы (30)
105,49
Экономия: -13,87 грн
91,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: капсулы (30)
106,29
Экономия: -14,53 грн
91,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
94,50
Экономия: -8,29 грн
86,21 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
92,57
Экономия: -3,82 грн
88,75 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -19,50 грн
90,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
115,00
Экономия: -18,00 грн
97,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (2)
112,13
Экономия: -13,53 грн
98,60 грн