L-КАРНИТИН капсулы 100 мг, №50 - Киев (106234) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 19 аптеках
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Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Свк фарм
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Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
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Киев, пл. Вокзальная, 1
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Киев, ул. Большая Васильковская, 112
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Киев, пл. Оболонская, 4
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Киев, просп. Оболонский, 22-В
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Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
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Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
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Киев, ул. Ахматовой Анны, 48
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Всего: капсулы (20)
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Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
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Киев, ул. Махова Александра, 6-А
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Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
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Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Свк фарм
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Аптека низких цен
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Всего: капсулы (10)
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Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
В других городах:
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 46 мин
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 86-Е
Аптека копейка
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Всего: капсулы (10)
Закрыто Открывается через 46 мин
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Подорожник
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Чернигов, ул. 1-й Гвардейской Армии, 1