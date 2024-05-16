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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИНЦены в аптеках

L-КАРНИТИН капсулы 100 мг, №50 - Киев (106234) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (1)
108,99
Экономия: -22,78 грн
86,21 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -8,00 грн
92,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
98,31
Экономия: -6,05 грн
92,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
106,23
Экономия: -7,58 грн
98,65 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, пл. Оболонская, 4
Всего: упаковка (2)
104,50
Экономия: -18,29 грн
86,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -16,29 грн
86,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (1)
101,22
Экономия: -6,04 грн
95,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
108,89
Экономия: -6,64 грн
102,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
Всего: упаковка (2)
122,50
Экономия: -36,29 грн
86,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Ахматовой Анны, 48
Всего: упаковка (2)
101,99
Экономия: -15,78 грн
86,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: капсулы (20)
92,72
Экономия: -5,37 грн
87,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
Всего: упаковка (1)
102,98
Экономия: -6,48 грн
96,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
103,03
Экономия: -5,03 грн
98,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (2)
108,50
Экономия: -22,29 грн
86,21 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
93,00
Экономия: -2,79 грн
90,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: капсулы (10)
100,07
Экономия: -11,53 грн
88,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
96,73
Экономия: -4,47 грн
92,26 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
94,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
120,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 86-Е
Всего: упаковка (2)
110,50
Экономия: -24,29 грн
86,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 46 мин
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: капсулы (10)
95,32
Экономия: -4,31 грн
91,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Чернигов, ул. 1-й Гвардейской Армии, 1
Всего: упаковка (1)
112,50
Экономия: -26,29 грн
86,21 грн