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L-КАРНИТИН капсулы 100 мг, №50 - Днепр (Днепропетровск) (106234) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: капсулы (30)
107,29
Экономия: -15,67 грн
91,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
92,58
Экономия: -4,58 грн
88,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
101,73
Экономия: -2,98 грн
98,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
91,81
Экономия: -3,06 грн
88,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: капсулы (30)
107,94
Экономия: -16,18 грн
91,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
94,50
Экономия: -8,29 грн
86,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
99,14
Экономия: -6,14 грн
93,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: капсулы (20)
113,50
Экономия: -27,29 грн
86,21 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -19,50 грн
90,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (1)
115,00
Экономия: -19,50 грн
95,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (1)
99,57
Экономия: -6,66 грн
92,91 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: капсулы (10)
115,00
Экономия: -19,50 грн
95,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
Всего: упаковка (1)
118,50
Экономия: -32,29 грн
86,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (1)
105,03
Экономия: -6,47 грн
98,56 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
115,00
Экономия: -19,50 грн
95,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
Всего: капсулы (30)
103,16
Экономия: -13,56 грн
89,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
115,00
Экономия: -19,50 грн
95,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (2)
111,66
Экономия: -19,99 грн
91,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -8,54 грн
89,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 22
Всего: упаковка (1)
121,50
Экономия: -35,29 грн
86,21 грн