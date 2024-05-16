Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-КАРНИТИНЦены в аптеках

L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №50 - Киев (100683) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (7)
102,75 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
104,00 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
102,89
Экономия: -7,72 грн
95,17 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
137,20 грн
В других городах:
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: таблетки (30)
99,00
Экономия: -5,94 грн
93,06 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Червоноград, ул. Хмельницкого Богдана, 14
Всего: упаковка (1)
100,90 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 86
Всего: упаковка (1)
113,10 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
112,70 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
Всего: упаковка (1)
117,10 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Гоща, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
109,40 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Дубровица, ул. Шевченко Тараса, 57
Всего: таблетки (30)
102,60 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Тернополь, ул. Патриарха Гузара Любомира, 2
Всего: упаковка (2)
109,90 грн
Фитоцентр
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Горохов, ул. Торговая, 10
Всего: таблетки (40)
127,50 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 57
Всего: упаковка (1)
135,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, ул. Тернопольская, 21-Е
Всего: упаковка (1)
132,90 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается через 46 мин
Белки, ул. Центральная, 6
Всего: упаковка (1)
97,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом