L-КАРНИТИН таблетки 0.25 г, №50 - Киев (100683) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (7)
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Киев, ул. Крещатик, 13
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Иорданская, 20
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Аптека 3и
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Закрыто Открывается через 46 мин
Киев, шоссе Харьковское, 2
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Всего: таблетки (30)
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Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Пульс
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Червоноград, ул. Хмельницкого Богдана, 14
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Жолква, ул. Львовская, 86
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Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
Аптека 3и
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Гоща, ул. Независимости, 11
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Всего: таблетки (30)
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Дубровица, ул. Шевченко Тараса, 57
Аптека 3и
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Тернополь, ул. Патриарха Гузара Любомира, 2
Фитоцентр
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Всего: таблетки (40)
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Горохов, ул. Торговая, 10
Аптека 3и
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Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 57
Аптека 3и
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Львов, ул. Тернопольская, 21-Е
Аптека 3и
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Белки, ул. Центральная, 6
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