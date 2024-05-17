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Urinal капсулы мягкие желатиновые, №60 - Запорожье (782801) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
285,63
Экономия: -49,16 грн
236,47 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
282,00
Экономия: -61,80 грн
220,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
276,90
Экономия: -28,38 грн
248,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
272,80
Экономия: -24,77 грн
248,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
275,29
Экономия: -33,13 грн
242,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
268,76
Экономия: -20,72 грн
248,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
234,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: капсулы мягкие желатиновые (5)
210,95 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
282,00
Экономия: -61,80 грн
220,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
272,07
Экономия: -29,86 грн
242,21 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
264,00
Экономия: -43,80 грн
220,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: капсулы мягкие желатиновые (30)
278,09
Экономия: -29,88 грн
248,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: капсулы мягкие желатиновые (5)
127,00 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
241,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
241,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
241,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
241,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
241,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
266,58
Экономия: -20,85 грн
245,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
241,30 грн