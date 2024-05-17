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Антифлу® Кидс порошок для орального раствора пакет 12 г, №5 - Запорожье (56304) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
210,00
Экономия: -46,50 грн
163,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), пакет (2)
175,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3), пакет (1)
228,31
Экономия: -57,92 грн
170,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
197,28
Экономия: -35,09 грн
162,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
186,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
216,99
Экономия: -38,79 грн
178,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
200,00
Экономия: -36,50 грн
163,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
177,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: порошок для орального раствора (2)
200,00
Экономия: -36,50 грн
163,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), пакет (2)
203,40
Экономия: -23,60 грн
179,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
201,99
Экономия: -23,79 грн
178,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3)
183,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
195,84
Экономия: -25,94 грн
169,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), пакет (3)
182,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
163,77 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
200,00
Экономия: -36,50 грн
163,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
197,91
Экономия: -35,97 грн
161,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
198,95
Экономия: -40,34 грн
158,61 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
195,90
Экономия: -13,40 грн
182,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (239)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
199,40 грн