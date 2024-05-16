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Бебинорм капсулы, №10 - Харьков (132977) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
292,58
Экономия: -32,43 грн
260,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
299,98
Экономия: -38,49 грн
261,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
310,40
Экономия: -48,59 грн
261,81 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
314,95
Экономия: -53,14 грн
261,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
303,46
Экономия: -41,30 грн
262,16 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
279,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (1)
307,64
Экономия: -38,52 грн
269,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
302,27
Экономия: -37,79 грн
264,48 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
285,05
Экономия: -24,84 грн
260,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
279,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
279,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
279,10 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
279,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
279,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
279,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
279,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
279,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
279,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
279,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
279,10 грн