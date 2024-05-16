Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ®-ФОРТЕ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "СПАСАТЕЛЬ®-ФОРТЕ" бальзам 30 г - Киев (55272) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 443 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
114,50
Экономия: -25,74 грн
88,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
82,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (8)
118,99
Экономия: -30,23 грн
88,76 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
129,00
Экономия: -33,85 грн
95,15 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
84,76 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (4)
127,50
Экономия: -30,51 грн
96,99 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (8)
116,00
Экономия: -20,85 грн
95,15 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
105,99
Экономия: -17,23 грн
88,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
87,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
89,70 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
116,35
Экономия: -3,49 грн
112,86 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
123,40
Экономия: -29,53 грн
93,87 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
125,60
Экономия: -30,45 грн
95,15 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (2)
83,82 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (2)
84,76 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (3)
105,99
Экономия: -17,23 грн
88,76 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
105,50
Экономия: -16,74 грн
88,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
88,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (1)
83,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
83,70 грн