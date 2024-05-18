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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР" свечи 2,3 г с пантенолом, №10 - Запорожье (544724) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
90,95 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (1)
122,21 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
151,83
Экономия: -13,40 грн
138,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
90,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
Всего: упаковка (1)
135,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
132,50
Экономия: -19,79 грн
112,71 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
93,96
Экономия: -5,63 грн
88,33 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
109,10
Экономия: -7,24 грн
101,86 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
Всего: упаковка (1)
104,05 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 4-К
Всего: упаковка (1)
135,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
113,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
Всего: упаковка (1)
113,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (1)
118,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: упаковка (1)
132,35 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
132,67 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
118,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
119,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Б
Всего: упаковка (1)
138,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: свечи (5)
135,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
119,47 грн