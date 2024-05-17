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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР" свечи 2,3 г с пантенолом, №10 - Одесса (544724) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
115,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
134,58 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
119,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: свечи (5)
135,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Измаил, ул. Болградская, 80
Всего: упаковка (1)
94,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
118,42 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
132,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: упаковка (1)
132,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (1)
118,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
Всего: упаковка (1)
113,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Лермонтова, 27
Всего: упаковка (1)
122,21 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
97,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 106
Всего: упаковка (2)
130,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
90,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Б
Всего: упаковка (1)
138,08 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 4-К
Всего: упаковка (1)
135,15 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
Всего: упаковка (1)
104,05 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
132,50
Экономия: -19,79 грн
112,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 57
Всего: упаковка (1)
131,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1)
151,83
Экономия: -13,40 грн
138,43 грн