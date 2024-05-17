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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР" свечи 2,3 г с пантенолом, №10 - Львов (544724) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
114,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 57
Всего: упаковка (1)
131,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106
Всего: упаковка (2)
130,25 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
Всего: упаковка (1)
142,22 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
121,76 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-А
Всего: упаковка (1)
84,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, бульв. Приозерный, 6
Всего: упаковка (1)
151,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
Всего: упаковка (1)
109,98 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
138,80
Экономия: -33,67 грн
105,13 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
120,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
97,69 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (1)
117,25 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (1)
117,29 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
175,10
Экономия: -42,49 грн
132,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: свечи (5)
135,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
119,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Б
Всего: упаковка (1)
138,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
118,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Болградская, 80
Всего: упаковка (1)
94,64 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
115,75 грн