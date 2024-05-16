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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОР" свечи 2,3 г с пантенолом, №10 - Киев (544724) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
120,78 грн
Аптекарь
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Киев, ул. Антоновича, 170/172
Всего: упаковка (1)
117,25 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (1)
117,29 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
175,10
Экономия: -42,49 грн
132,61 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
138,80
Экономия: -33,67 грн
105,13 грн
В других городах:
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-А
Всего: упаковка (1)
84,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гатное, бульв. Приозерный, 6
Всего: упаковка (1)
151,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
Всего: упаковка (1)
109,98 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
121,76 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
Всего: упаковка (1)
142,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
97,69 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Б
Всего: упаковка (1)
138,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 106
Всего: упаковка (2)
130,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
118,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
Всего: свечи (5)
135,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (1)
119,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
119,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Е
Всего: упаковка (1)
113,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 57
Всего: упаковка (1)
131,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (1)
118,42 грн