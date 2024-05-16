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120/80 таблетки 0,25 г, №80 - Киев (78105) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 47 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (4)
146,00
Экономия: -4,38 грн
141,62 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (1)
127,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 47 мин
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (2)
124,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (5)
127,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
124,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
124,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
136,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (2)
124,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
124,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (2)
140,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (2)
127,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (1)
127,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 49
Всего: упаковка (1)
124,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: упаковка (1)
127,50 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
124,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом