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Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер, №28 - Запорожье (452117) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
490,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
490,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
490,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
627,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
592,99
Экономия: -92,12 грн
500,87 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
476,00
Экономия: -62,00 грн
414,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
490,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
490,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
611,98
Экономия: -123,55 грн
488,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
621,89 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
490,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
490,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
490,10 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
490,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
490,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
663,84
Экономия: -73,39 грн
590,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
544,49
Экономия: -115,21 грн
429,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 32 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
490,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
490,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
490,10 грн