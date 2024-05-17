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Амлодипин-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка в пачке, №20 - Запорожье (485057) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (5)
20,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6), контурная ячейковая упаковка (1)
20,88
Экономия: -2,00 грн
18,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
19,04
Экономия: -1,04 грн
18,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
14,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
19,90
Экономия: -2,42 грн
17,48 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (4)
19,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
19,70
Экономия: -2,22 грн
17,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: контурная ячейковая упаковка (1)
18,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (9)
20,29
Экономия: -1,42 грн
18,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (5)
19,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (4)
17,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
19,43
Экономия: -1,48 грн
17,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7)
19,95
Экономия: -2,42 грн
17,53 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (5), контурная ячейковая упаковка (1)
18,90
Экономия: -1,30 грн
17,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
19,91
Экономия: -4,30 грн
15,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (10)
18,33
Экономия: -2,29 грн
16,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (6)
19,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
18,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
20,64
Экономия: -5,03 грн
15,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (7)
19,99
Экономия: -4,38 грн
15,61 грн